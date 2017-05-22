Ким Чен Ын приказал немедленно оснастить армию ракетой «Пуккыксон-2»

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Пхеньян, 22 мая. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отдал приказ о немедленном внедрении на вооружение армии страны ракеты «Пуккыксон-2».

Северокорейский глава лично присутствовал при запуске ракеты, прошедшем в воскресенье и оценил его на «100 баллов из 100», сообщает Газета.ру.

Отмечается, что проведенное испытание было названо «последней апробацией перед боевым развертыванием».

«Нужно как можно быстрее перейти к масштабному массовому производству и оснастить армию», — сказал Ким Чен Ын.