Сирия: в Алеппо идут жестокие столкновения между войсками и оппозицией

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Алеппо, 22 мая. Жестокие столкновения между правительственными войсками и вооруженной оппозицией проходят в районе Аль-Захра в сирийском Алеппо.

Ранее сообщалось, что террористы нарушили меморандум о создании зон деэскалации к западу от Алеппо. Боевики атаковали позиции сирийской правительственной армии в районе Аль-Захра.

Газета.ру сообщала ранее, что представители делегации сирийского оппозиционного Высшего комитета по переговорам обвинили сирийское руководство в нарушении режима перемирия.