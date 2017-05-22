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Россия
Роскомнадзор попросил доступ ко всем персональным данным

Роскомнадзор попросил доступ ко всем персональным данным

3:29  22 Мая 2017
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Роскомнадзор попросил доступ ко всем персональным данным

Москва, 22 мая. Минкомсвязи разработало проект постановления, регулирующий порядок осуществления государственного контроля над обработкой персональных данных.

Документом предусмотрены дополнительные полномочия Роскомнадзора в этой сфере. В частности, этот орган получит доступ ко всем системам, обрабатывающим персональные данные. Следовательно, в распоряжении Роскомнадзора окажутся и сами персональные данные.

По мнению большинства экспертов, новые полномочия вполне оправданы функциями Роскомнадзора, — пишет Газета.ru.

Сергей Свазовский
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