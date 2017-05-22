Шварценеггер снова превратится в «Терминатора»

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Лос-Анджелес, 22 мая. Голливудская звезда и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер рассказал о планах вновь сыграть «Терминатора».

По его словам, он намерен сняться в шестой части фильма «Терминатор».

«Я буду в фильме», — подтвердил он.

Он также отметил, что недавно встретился с режиссером Джеймсом Кэмероном и обсудил с ним следующую часть блокбастера.

Шварценеггер подчеркнул, что у Кэмерона есть несколько отличных идей для продолжения культовой фантастической франшизы.