Трое альпинистов погибли при восхождении на Эверест

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Вашингтон, 22 мая. Трое альпинистов погибли во время восхождения на самую высокую гору мира.

Сообщается, что погибшими являются граждане США, Словакии и Австралии. По имеющейся информации, американец Роланд Йервуд умер, практически поднявшись на вершину.

Также стало известно, что в воскресенье на Эвересте скончался гражданин Словакии Владимир Штрба.

Горная болезнь стала причиной смерти австралийца Франческо Энрико Марчетти.

Кроме того, на Эвересте пропал альпинист из Индии.

Ранее Газета.ру сообщала, что непалец Мин Бахадур Шерхан в возрасте 85 лет скончался в ходе попытки вновь установить мировой рекорд и покорить Эверест.