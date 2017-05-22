Медведев прибыл на саммит ОЧЭС в Стамбул

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Стамбул, 22 мая. Глава правительства России Дмитрий Медведев прибыл в Стамбул на саммит государств-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Уже сегодня Медведев проведет встречу со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом. В планах российского премьера также беседа с президентом Молдавии Игорем Додоном.

Медведев примет участие в церемонии открытия мемориальной доски Андрею Карлову — российскому дипломату, убитому в Турции, — пишет Газета.ru.