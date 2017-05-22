Евросоюз может провести референдум об отмене антироссийских санкций

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Брюссель, 22 мая. Члены ряда европейских парламентских партий выступают за референдум по вопросу возможного снятия экономических санкций, введенных Евросоюзом в отношении России.

Сообщается, что чешская партия «Свобода и прямая демократия» намерена внести в парламент законопроект, облегчающий процедуру объявления референдума.

Отмечается, что граждане Европейского союза должны иметь право высказываться по ключевым вопросам европейской политики.

В материале газеты «Известия» сообщается, что аналогичную позицию занимает и Австрийская партия свободы, поддерживающая отмену ограничительных мер в отношении России.