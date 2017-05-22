Британский альпинист сообщил про обрушение части Эвереста

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Лондон, 22 мая. Альпинист из Великобритании Тим Моздейл сообщил про обрушение одного из участков горы Эверест под названием «Ступень Хиллари».

По словам Моздейла, обрушение участка, являвшегося последним препятствием при восхождении к вершине высочайшей горы, произошло еще во время землетрясения в Непале в 2015 году.

Он отметил, что еще в прошлом году при совершении восхождения заметил, что ступень пропала, но не был уверен в том из-за сильного снегопада.

«В этом году, тем не менее, я могу сообщить, что этой части горы, названной «ступенью Хиллари», определенно здесь нет», — подчеркнул Моздейл.