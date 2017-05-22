Порошенко предложили запретить водку и депортировать медведей в Сибирь
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Киев, 22 мая. Президенту Украины Петру Порошенко предложили ввести санкции против водки, матрешек и пельменей. Об этом сообщил украинский ресурс «УНН».
Заявители также предлагают запретить балалайки. Что касается медведей, то они подлежат депортации в Сибирь.
Обращение стало реакцией на запрет популярных российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс», — поясняет Газета.ru.
Ранее сообщалось о бегстве Порошенко от украинских радикалов под Киевом.
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