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Украина
Порошенко предложили запретить водку и депортировать медведей в Сибирь

Порошенко предложили запретить водку и депортировать медведей в Сибирь

2:10  22 Мая 2017
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Порошенко предложили запретить водку и депортировать медведей в Сибирь

Киев, 22 мая. Президенту Украины Петру Порошенко предложили ввести санкции против водки, матрешек и пельменей. Об этом сообщил украинский ресурс «УНН».

Заявители также предлагают запретить балалайки. Что касается медведей, то они подлежат депортации в Сибирь.

Обращение стало реакцией на запрет популярных российских социальных сетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также поисковой системы «Яндекс», — поясняет Газета.ru.

Ранее сообщалось о бегстве Порошенко от украинских радикалов под Киевом.

#петрпорошенко
Сергей Свазовский
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