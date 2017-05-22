Эксперты прогнозируют снижение ставки по ипотеке до минимума

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Москва, 22 мая. Ряд банкиров считают, что ставки по ипотечным кредитам в ближайшие три года могут опуститься до исторического минимума.

По мнению экспертов, в том случае, если инфляция не превысит 4%, то за три года ипотечная ставка может опуститься ниже 8% годовых.

Так, на рубеже 2019–2020 годов ставки могут опуститься до 6–7%.

Отмечается, что перспективы дальнейшего снижения ставок напрямую связаны с дальнейшим снижением ключевой ставки ЦБ.

При этом, в материале газеты «Известия» подчеркивается, что ставки не достигнут «европейских» 3-4% по причине нестабильной макроэкономической ситуации, а также сохраняющихся рисках кредитования.