Супруга Ярошенко прокомментировала обращение к Трампу о помиловании

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Москва, 22 мая. Супруга осужденного в США летчика Константина Ярошенко Виктория выразила надежду, что обращение, поданное накануне уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, поможет ее мужу выйти на свободу.

Она отметила, что инициатива подачи прошения о помиловании принадлежит самой Москальковой. Она пообещала сделать все возможное, чтобы освободить Ярошенко. По словам уполномоченного по правам человека, есть обнадеживающие факторы, — цитирует РИА Новости.

Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы, — напоминает Газета.ru.