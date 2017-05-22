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Общество
Супруга Ярошенко прокомментировала обращение к Трампу о помиловании

Супруга Ярошенко прокомментировала обращение к Трампу о помиловании

1:53  22 Мая 2017
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Супруга Ярошенко прокомментировала обращение к Трампу о помиловании

Москва, 22 мая. Супруга осужденного в США летчика Константина Ярошенко Виктория выразила надежду, что обращение, поданное накануне уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, поможет ее мужу выйти на свободу.

Она отметила, что инициатива подачи прошения о помиловании принадлежит самой Москальковой. Она пообещала сделать все возможное, чтобы освободить Ярошенко. По словам уполномоченного по правам человека, есть обнадеживающие факторы,  — цитирует РИА Новости.

Ярошенко был приговорен к 20 годам лишения свободы,  — напоминает Газета.ru.

#дональдтрамп #татьянамоскалькова #константинярошенко
Сергей Свазовский
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