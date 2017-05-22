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Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты

Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты

1:57  22 Мая 2017
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Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты

Пхеньян, 22 мая. Северная Корея объявила, что в воскресенье был совершен успешный запуск баллистической ракеты средней дальности.

Сообщается, что ракету типа «Пуккыксон-2» запустили с западного побережья из района Пукчхан провинции Пхенан-Намдо.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично наблюдал за запуском, а также дал свое одобрение на серийное производство данной ракеты, говорится в материале Газеты.ру.

Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты

Добавим, что, согласно оценкам военного ведомства Южной Кореи, запущенная ракета пролетела около 500 километров, после чего упала в Японское море.

Ирина Новикова
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