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Весь мир
В Совете безопасности РФ рассказали о запросе США насчет «вмешательства» в выборы

В Совете безопасности РФ рассказали о запросе США насчет «вмешательства» в выборы

6:23  22 Мая 2017
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В Совете безопасности РФ рассказали о запросе США насчет «вмешательства» в выборы

Москва, 22 мая. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов сообщил, что власти Соединенных Штатов дважды обращались к Москве за разъяснениями в связи с подозрениями во вмешательстве в президентские выборы в стране.

Сообщается, что Вашингтон направил запрос, касающийся взлома сервера Демократической партии США, который якобы совершили российские хакеры.

Отмечается, что первый запрос был направлен за неделю до выборов президента. Второй раз США обратились в Москву в начале текущего года.

В материале газеты «Коммерсант» подчеркивается, что на оба обращения российская сторона дала оперативные и исчерпывающие ответы.

Ирина Новикова
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