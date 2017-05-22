Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею, победив Канаду

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Кельн, 22 мая. Сборная Швеции в десятый раз в истории стала чемпионом мира по хоккею, победив в финальном матче канадцев в серии послематчевых буллитов — 2:1.

В составе победителей отличились Хедман и Бэкстрем. У канадцев буллит реализовал О'Райлли. Эта победа стала десятой в истории скандинавской сборной.

Всего в активе Швеции 46 медалей, в том числе 19 серебряных и 17 бронзовых, — напоминает Газета.ru.

Накануне сборная России оказалась сильнее Финляндии в битве за бронзу.