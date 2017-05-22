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Политика
Путин и Дутерте обсудят военное и экономическое сотрудничество

Путин и Дутерте обсудят военное и экономическое сотрудничество

1:13  22 Мая 2017
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Путин и Дутерте обсудят военное и экономическое сотрудничество

Москва, 22 мая. Президент России Владимир Путин и глава Филиппин Родриго Дутерте  в рамках его визита в Москву обсудят вопросы экономического, военного и политического сотрудничества. Встреча глав государств намечена на 25 мая.

Эксперты отмечают заинтересованность Дутерте в российских технологиях, экономическом сотрудничестве и дипломатической поддержке.

Следует отметить, что в последнее время филиппинский лидер заметно охладел к западным коллегам. Комментируя возможную встречу с Трампом, Дутерте сказал, что очень занят, так как собирается в Москву, - напоминает RT на русском.

Ранее Газета.ru сообщала, что Дутерте не счастлив от пребывания на своем высоком посту.

#владимирпутин #родригодутерте
Сергей Свазовский
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