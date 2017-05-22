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Спорт
Панарина признали лучшим бомбардиром ЧМ по хоккею

Панарина признали лучшим бомбардиром ЧМ по хоккею

1:29  22 Мая 2017
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Панарина признали лучшим бомбардиром ЧМ по хоккею

Кельн, 22 мая. Нападающего сборной России по хоккею Артемия Панарина признали самым результативным игроком прошедшего мирового первенства.

Сообщается, что российский форвард в рамках чемпионата мира провел девять матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 13 результативных передач, набрав 17 баллов по системе «гол плюс пас». Помимо этого, Панарин стал лучшим ассистентом турнира, говорится в материале Газеты.ру.Панарина признали лучшим бомбардиром ЧМ по хоккею

Отметим, что на втором месте в этом списке оказался еще один нападающий российской национальной команды Никита Кучеров.

Еще один россиянин Вадим Щипачев занял второе место среди лучших распасовщиков.

Ирина Новикова
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