Панарина признали лучшим бомбардиром ЧМ по хоккею

В закладки

Скопировать

Кельн, 22 мая. Нападающего сборной России по хоккею Артемия Панарина признали самым результативным игроком прошедшего мирового первенства.

Сообщается, что российский форвард в рамках чемпионата мира провел девять матчей, в которых забросил четыре шайбы и сделал 13 результативных передач, набрав 17 баллов по системе «гол плюс пас». Помимо этого, Панарин стал лучшим ассистентом турнира, говорится в материале Газеты.ру.

Отметим, что на втором месте в этом списке оказался еще один нападающий российской национальной команды Никита Кучеров.

Еще один россиянин Вадим Щипачев занял второе место среди лучших распасовщиков.