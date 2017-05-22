Названы сроки достижения человечеством 10 ближайших звезд

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Берлин, 22 мая. Немецкие ученые оценили время, за которое люди смогут добраться до десяти планет, расположенных рядом с Солнцем.

По словам сотрудника института Макса Планка Рене Хеллера, люди смогут добраться до этих планет примерно сто лет. Данный прогноз был сделан, исходя из условия, что через 45 лет создаваемыми космическими аппаратами будет достигаться скорость 0,2 скорости света.

Проведя анализ достижений в космическом строительстве, прогресс в строительстве подобных транспортных средств идет быстрее, чем предполагалось, сообщает «Лента.ру».

В прошлом году стало известно о начале создания спутника, который отправиться к Альфе Центавра.