Шнуров прокомментировал возможность участия в «Евровидении»

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Москва, 22 мая. Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров не рассматривает возможность своего участия в песенном конкурсе «Евровидение». Об этом он заявил, выступая на латвийской радиостанции Baltkom.

Шнуров назвал «Евровидение» очень переоцененным, «раздутым» конкурсом. Кроме того, по мнению артиста, он являет собой некую сублимацию военных действий.

Это не моя игра, — резюмировал солист «Ленинграда».

Ранее сообщалось, что украинская служба безопасности не решилась запретить Шнурову въезд на Украину.