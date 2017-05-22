Сирия: САА уверенно наступает на востоке Алеппо, вытесняя ИГИЛ

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Дамаск, 22 мая. Сирийские правительственные войска стремительно наступают на востоке провинции Алеппо, побеждая силы запрещенной в России организации «Исламское государство»*.

САА уже сумела установить контроль над поселениями Аль-Хузеим и Аль-Самлажия. Сегодня сирийской армии удалось войти в равнину Маскана, служившую террористам опорным пунктом на протяжении почти двух лет. К настоящему моменту армию Сирии отделяет от города Масканы не более десяти км.

Ранее сообщалось, что на центральной площади освобожденного города Хомс установлен государственный флаг Сирии.

* Организация запрещена на территории РФ.