Сирия: САА уверенно наступает на востоке Алеппо, вытесняя ИГИЛ
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Дамаск, 22 мая. Сирийские правительственные войска стремительно наступают на востоке провинции Алеппо, побеждая силы запрещенной в России организации «Исламское государство»*.
САА уже сумела установить контроль над поселениями Аль-Хузеим и Аль-Самлажия. Сегодня сирийской армии удалось войти в равнину Маскана, служившую террористам опорным пунктом на протяжении почти двух лет. К настоящему моменту армию Сирии отделяет от города Масканы не более десяти км.
Ранее сообщалось, что на центральной площади освобожденного города Хомс установлен государственный флаг Сирии.
* Организация запрещена на территории РФ.
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