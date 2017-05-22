Организатора «Бессмертного полка» на Украине арестовали по обвинению в госизмене

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Киев, 22 мая. Организатор марша «Бессмертный полк» в Виннице 73-летний Иван Бондарчук арестован украинскими властями по обвинению в государственной измене. Об этом сообщил лидер «Союза левых сил» Василий Волга на своей странице в социальной сети Facebook.

Волга убежден, что киевские власти мстят Бондарчуку за 9 мая, когда тысячи жителей города вышли, чтобы пройти с портретами своих предков, освободивших украинскую землю в Великой Отечественной войне.

Глава «Союза левых сил» отметил, что власть была бы рада устроить «кровавую баню» на День Победы, но тогда было Евровидение, было «не камильфо».