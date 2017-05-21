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Спорт
Роман Ротенберг оценил выступление сборной России на ЧМ по хоккею

Роман Ротенберг оценил выступление сборной России на ЧМ по хоккею

23:48  21 Мая 2017
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Роман Ротенберг оценил выступление сборной России на ЧМ по хоккею

Москва, 21 мая. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг положительно оценил выступление сборной России по хоккею на чемпионате мира, завершившемся накануне в Париже и Кельне.

По его словам, России удалось заложить основательный фундамент для успешного выступления на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Ротенберг считает правильным ставку тренерского штаба сборной на звенья, представляющие Континентальную хоккейную лигу. Кроме того, по его мнению, в случае выхода в финал у россиян были достойные шансы на победу.

Ранее Артемий Панарин поделился своими впечатлениями от победного матча против сборной Финляндии.

#романротенберг
Сергей Свазовский
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