Роман Ротенберг оценил выступление сборной России на ЧМ по хоккею

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Москва, 21 мая. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг положительно оценил выступление сборной России по хоккею на чемпионате мира, завершившемся накануне в Париже и Кельне.

По его словам, России удалось заложить основательный фундамент для успешного выступления на Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане. Ротенберг считает правильным ставку тренерского штаба сборной на звенья, представляющие Континентальную хоккейную лигу. Кроме того, по его мнению, в случае выхода в финал у россиян были достойные шансы на победу.

Ранее Артемий Панарин поделился своими впечатлениями от победного матча против сборной Финляндии.