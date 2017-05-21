Украина может ввести визовый режим с Россией в ближайшие дни

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Киев, 21 мая. Верховная рада Украины в ближайшее время может рассмотреть вопрос о введении визового режима с Российской Федерацией. Такое заявление сделал представитель украинской парламентской фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук, выступая на канале «112 Украина».

Тетерук назвал вопрос введения визового режима с Россией «важнейшим» и «стратегическим» для Украины.

Ранее на Украине ввели санкции против ряда юридических и физических лиц Российской Федерации. Под ограничительные меры попала и социальная сеть «В контакте», что вызвало крайне негативную реакцию в среде пользователей Интернета.