Робот-гуманоид спел «Gangnam Style» на фестивале TECH Weekend в Питере. ФАН-ТВ

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В Музее связи имени Александра Попова в Петербурге состоялся фестиваль технологий, науки и изобретений TECH Weekend. Когда-то передача сигналов при помощи радиоволн стала настоящим техническим прорывом. Однако прогресс неумолимо движется вперед, и человеческим умом за это время было создано огромное количество новшеств и изобретений. Многие из них можно было наблюдать на этом фестивале, куда отправилась съемочная группа ФАН-ТВ.

– Лично для меня важно показать и сделать ближе к людям новые технологии, – поделился Дмитрий Дегтяренко, организатор TECH Weekend. – Показать то, что хочет увидеть каждый из нас, но по каким-то причинам не может. Показать что-то новое, то что завтра будет уже очень популярным и в полной мере войдет в нашу жизнь. А гордостью фестиваля являются одни из самых первых компьютеров Apple, они в рабочем состоянии, можно что-нибудь на них поделать, нам они очень нравятся.

Такой фестиваль покажется интересным посетителю любого возраста. Гостей здесь знакомят с достижениями в области химии, физики, робототехники и цифровых технологий. Можно, к примеру, «очутиться» в открытом космосе на заре времен: посмотреть фильм о рождении Вселенной, находясь буквально в окружении звезд и пустоты. Роботы гуманоидного типа, которые реагируют на голос, рассматривают и запоминают лица людей, общаются и даже танцуют, тут – нормальное явление.

– Мы на нашем факультативе программируем этого робота, чтобы он выполнял разнообразные операции, – рассказал корреспондентам ФАН-ТВ Илья Ершов, программист лаборатории при Санкт-Петербургском университете телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

– А есть у него какое-то практическое назначение?

– Безусловно, его можно запрограммировать на выполнение простейших действий: он может держать в руках что-либо, ловить мяч. С помощью датчиков звука он ориентируется в пространстве, огибает препятствия. С помощью камер следит за лицами: распознаёт их и следит. Если запрограммировать, он сможет запомнить ваше лицо, ваше имя и будет здороваться с вами, оперировать именем.

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Внушительная очередь выстраивалась к «аттракционам» виртуальной реальности. Сегодня это, конечно, не редкость, встретить подобное можно в любом торгово-развлекательном центре. Однако теперь между собой соревнуются программисты и графические дизайнеры, стараясь создать максимально живую картинку, вызвать у пользователя ощущение присутствия, достоверности происходящего. Юный посетитель фестиваля Максим Матвейкин, например, попробовал себя в роли огнеборца в центре мегаполиса, о чем рассказал съемочной группе:

– Я был в городе, там надо было тушить пожары. Их, правда, почти все уже потушили. Видел разные интересные вещи, мне понравилось очень.

– А по ощущениям, похоже на настоящую прогулку?

– Да.

Наверняка многие еще помнят эпидемию «покемонов», когда люди повально ловили виртуальных мультипликационных персонажей на реальной местности. Нечто похожее представила на фестивале бригада разработчиков интерактивных приложений. Установив специальную программу на свой смартфон или планшет, можно увидеть на экране нечто, отличающееся от натуральной картинки. К примеру, если навести камеру гаджета на 100-рублевую купюру, по ней (по купюре) поползет крокодил. Появляется он, конечно, только на экране, однако выглядит эффектно и вполне натурально, несмотря на миниатюрность рептилии. Но это из разряда развлечений. На деле же такая технология интенсивно применяется в бизнесе уже сегодня. Это позволяет продвигать информацию, гораздо интереснее преподносить описание товаров, услуг, рассказывать о компании и так далее. Скажем, камера наводится на логотип организации, а на экране рядом с ним появляется общительный (интерактивный) старичок, который ответит на любые вопросы, почти как живой человек.

Здесь же проходит множество мастер-классов, в основном детских, но отметим, что и взрослые наблюдали за процессом с неподдельным интересом. Участникам предлагали провести химические эксперименты, поучаствовать в программировании роботов, нарисовать, а после – «напечатать» материальный предмет на 3D-принтере. Такие практические эксперименты дают, по меньшей мере, общее представление о том, как работает большинство современных умных вещей, от калькулятора до многофункционального гаджета.

Добавим лишь, что это уже третий фестиваль TECH Weekend в Петербурге. С каждым разом число площадок, участников (изобретателей со своими детищами) и экспонатов растет. Организаторы пока уверенно держат планку: проводят фестиваль каждые полгода.

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Все видеосюжеты ФАН-ТВ смотрите здесь.