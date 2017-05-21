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Совбез РФ оценил ущерб от действий вируса-вымогателя WannaCry

Совбез РФ оценил ущерб от действий вируса-вымогателя WannaCry

22:50  21 Мая 2017
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Совбез РФ оценил ущерб от действий вируса-вымогателя WannaCry

Москва, 21 мая. Вирус-вымогатель WannaCry не смог нанести существенного ущерба критической информационной инфраструктуре РФ. Об этом заявил журналистам заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег Храмов.

«Критическая информационная инфраструктура оказалась готовой противостоять масштабному распространению этого вируса», — цитирует его слова издание «Коммерсантъ».

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев указал на то, что российские власти предпринимают все необходимые действия для защиты Рунета.

#wannacry
Алексей Громов
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