Совбез РФ оценил ущерб от действий вируса-вымогателя WannaCry

В закладки

Скопировать

Москва, 21 мая. Вирус-вымогатель WannaCry не смог нанести существенного ущерба критической информационной инфраструктуре РФ. Об этом заявил журналистам заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Олег Храмов.

«Критическая информационная инфраструктура оказалась готовой противостоять масштабному распространению этого вируса», — цитирует его слова издание «Коммерсантъ».

Напомним, ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев указал на то, что российские власти предпринимают все необходимые действия для защиты Рунета.