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Политика
Белорусы высказались о Путине и Порошенко

Белорусы высказались о Путине и Порошенко

22:34  21 Мая 2017
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Белорусы высказались о Путине и Порошенко

Минск, 21 мая. Среди мировых политических лидеров наибольшей поддержкой среди граждан Белоруссии пользуется российский президент Владимир Путин. Меньше всего симпатий вызывает глава Украины Петр Порошенко. Такие данные обнародовала белорусская аналитическая мастерская Андрея Вардомацкого.

Деятельность Владимира Путина позитивно оценили 65,7% респондентов. В то же время, лишь 2,4% опрошенных сочли успешной работу Петра Порошенко.

Ранее украинские националисты обратили Петра Порошенко в бегство под Киевом.

#владимирпутин #петрпорошенко
Сергей Свазовский
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