Спасатели привлекли два вертолета для тушения пожара на складе в Подмосковье

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Москва, 21 мая. Подмосковное управление МЧС Российской Федерации задействовало 110 спасателей и два вертолета для ликвидации пожара на складе в Лыткарино. Об этом сообщили официальные представители ведомства.

Как передает телеканал «360», трудности связаны с отсутствием в здании дверных проемов и окон. Кроме того, МЧС может привлечь к тушению спецпоезд.

Напомним, ранее стало известно о гибели двух человек в результате пожара в Сочи. По данным правоохранительных органов, причиной трагедии стал взрыв газа.