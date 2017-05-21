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Происшествия
Спасатели привлекли два вертолета для тушения пожара на складе в Подмосковье

Спасатели привлекли два вертолета для тушения пожара на складе в Подмосковье

22:39  21 Мая 2017
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Спасатели привлекли два вертолета для тушения пожара на складе в Подмосковье

Москва, 21 мая. Подмосковное управление МЧС Российской Федерации задействовало 110 спасателей и два вертолета для ликвидации пожара на складе в Лыткарино. Об этом сообщили официальные представители ведомства.

Как передает телеканал «360», трудности связаны с отсутствием в здании дверных проемов и окон. Кроме того, МЧС может привлечь к тушению спецпоезд.

Напомним, ранее стало известно о гибели двух человек в результате пожара в Сочи. По данным правоохранительных органов, причиной трагедии стал взрыв газа.

Алексей Громов
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