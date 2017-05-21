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Спорт
Панарин назвал «валидольным» матч за третье место на ЧМ по хоккею

Панарин назвал «валидольным» матч за третье место на ЧМ по хоккею

22:17  21 Мая 2017
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Панарин назвал «валидольным» матч за третье место на ЧМ по хоккею

Кельн, 21 мая. Хоккеист сборной России по хоккею Артемий Панарин назвал «валидольным» матч за третье место на чемпионате мира в Париже и Кельне против сборной Финляндии. Слова форварда цитирует ТАСС.

По словам Панарина, бронзовая медаль далась российской сборной отнюдь не просто. Третий период «красная машина» провела неудачно.

Лишь пятая шайба Кучерова позволила России удержать победу. Иначе игра могла бы завершиться иначе, — сказал нападающий.

О победе российской сборной в матче за третье место против команды Финляндии сообщалось накануне.

#артемийпанарин
Сергей Свазовский
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