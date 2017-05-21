НАТО хочет заставить членов альянса отчитываться об увеличении военных расходов
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Вашингтон, 21 мая. Руководство Североатлантического альянса (НАТО) может ужесточить требования к странам-членам НАТО.
Согласно предварительным данным, альянс планирует заставить государства подробно отчитываться о мерах, направленных на увеличение расходов на оборону (до 2% ВВП). Это позволит НАТО снизить зависимость от Соединенных Штатов Америки.
Напомним, ранее руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил о том, что основная опасность для Североатлантического альянса якобы исходит от Российской Федерации.
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