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Сирия: 14 боевиков Ахрар аш-Шам убиты в Идлибе террористами

Сирия: 14 боевиков Ахрар аш-Шам убиты в Идлибе террористами

22:02  21 Мая 2017
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Сирия: 14 боевиков Ахрар аш-Шам убиты в Идлибе террористами

Дамаск, 21 мая. Не менее 14 боевиков вооруженного формирования  «Ахрар аш-Шам» убиты в результате террористического акта на северо-западе сирийской провинции Идлиб. Вероятнее всего, нападение было запрещено силами совершено в РФ формирования «Исламское государство».

Террористы атаковали штаб-квартиру «Ахрар аш-Шам». Среди погибших по некоторым данным один из полевых командиров вооруженного формирования. Его расчлененное тело было найдено на месте происшествия. Сообщается, что террористы произвели одновременно два взрыва.

Ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность за инцидент. Однако в «Ахрар аш-Шам» обвиняют в нападении ИГИЛ*.

Ранее  сообщалось о намерении президента США Дональда Трампа провести специальную конференцию по вопросам противодействия террористам «Исламского государства»*.

* Организация запрещена на территории РФ.

Сергей Свазовский
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