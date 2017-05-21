Фильм Звягинцева лидирует на Каннском кинофестивале

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Москва, 21 мая. Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» стал лидером Каннского кинофестиваля (по итогам пяти дней).

Согласно предварительной информации, критики оценили картину на 3,2 бала. На втором месте закрепились «Изумленный» Тодда Хейнса и «Квадрат» Рубена Эстлунда (по 2,7 балла). Третье место досталось ленте Робена Кампийо «120 ударов в минуту» (2,5 балла).

Напомним, ранее стало известно о том, что кинокартина Андрея Звягинцева «Нелюбовь» выйдет в прокат на территории Российской Федерации 1 июня 2017 года.