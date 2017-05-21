Появилось видео бегства Порошенко под крики «Позор» и «Брехло»

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Киев, 21 мая. В Интернете было опубликовано видео бегства президента Украины Петра Порошенко от толпы недовольных украинцев, которые собрались на территории историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы».

Политик выступил с речью, которая была приурочена ко Дню памяти жертв репрессий.

«Пан президент! Расскажите, почему в самом бедном государстве в Европе правит самый богатый президент?» — отметил один из протестующих.

Когда Порошенко перестал отвечать на вопросы людей, ему начали кричать «Позор» и «Брехло».