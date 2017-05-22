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Сирия, 22 мая. Войска САА во главе с «Тиграми» отбили у ИГ** ряд населенных пунктов на востоке провинции Алеппо. Боевики ССА** и «Джебхат ан-Нусры»*** пытались сорвать масштабную кампанию армии САР в районе южной границы республики. Курды захватили поселки к востоку и к северо-западу от Ракки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): выбила ССА из пустынной области Дарат Умм Саласил на юге провинции Дамаск; освободила деревни Аль-Самаджилия и Казият к югу от авиабазы «Аль-Джирах» на востоке Алеппо; отбила несколько нападений ИГ на окраинах Дейр эз-Зора; вела перестрелки с «Джебхат ан-Нусрой» на юге провинции Даръа.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): казнило 13 человек в Дейр эз-Зоре; потеряло населенные пункты Сарья Аль-Аусит, Аль-Нилия, Аль-Масбис и Сада Зубиа к западу от Мосула; понесло численные потери в боях под Дейр эз-Зором.

«Ахрар аш-Шам»: потеряла 20 боевиков убитыми в результате теракта в городе Таль Тукан к востоку от Идлиба, организованного, как предполагается, боевиками ИГ.

Сирийская свободная армия (ССА): совместно с «Джебхат ан-Нусрой» провела мощную атаку позиций САА у города Бусра Аль-Харир к западу от Даръа, но понесла серьезные потери, нападение было отбито.

Курды: отбили у террористов ИГИЛ поселения Хамрат Насир и Таль Асвад к востоку от Ракки и Таль Малла и Сальхабия Аль-Шаркия — к северо-западу от города.

Международная коалиция: нанесла авиаудар по городу Абу Кемаль на юге от Дейр эз-Зора, убив нескольких местных жителей.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы накануне установили контроль над пустынным районом Дарат Умм Саласил на юге провинции Дамаск у иорданской границы, передал в сообщении на своей странице в сети Twitter (@VivaRevolt) военный источник. Приграничный регион занимают отряды Сирийской свободной армии (ССА). Части армии САР вели наступление со стороны провинции Эс-Сувейда, накануне им удалось освободить больше 60 квадратных километров земли и войти на территорию соседней провинции Дамаск. Правительственные силы продолжают атаковать в направлении пограничного блокпоста «Ат-Танф». Командование САА намерено взять под контроль южную границу и тем самым обезопасить республику от возможной военной интервенции США. Напомним, 18 мая ВВС западной коалиции нанесли удар по конвою проправительственных сил Сирии к северу от КПП «Ат-Танф» на юге провинции Хомс.

Провинция Алеппо

На протяжении почти всех вчерашних суток на востоке провинции разворачивались ожесточенные бои между сирийскими военными и боевиками «Исламского государства»*. Наиболее интенсивные столкновения шли в первой половине дня. Войска армии САР продолжали наступать со стороны освобожденного аэродрома «Аль-Джирах» в направлении оккупированного террористами города Маскана вдоль трассы, соединяющей Алеппо и Ракку, при поддержке правительственных ВВС. Согласно данным информагентства Islamic World News, военнослужащим удалось освободить деревни Аль-Самаджилия и Казият, район ферм Салиса и расположенную неподалеку железнодорожную станцию. Главенствующая роль в операции отведена отрядам спецназа САА «Тигры». Новый этап освободительной кампании на этом направлении начался несколько недель назад с прибытием дополнительных сил элитного подразделения из провинции Хама, где бойцам спецназа удалось значительно сдвинуть линию соприкосновения с «Джебхат ан-Нусрой» дальше на север региона ближе к границе с провинцией Идлиб.

Провинция Дейр эз-Зор

Авиация западной коалиции накануне нанесла новую серию авиаударов по городу Абу Кемаль в южной части провинции в преддверии грядущего полномасштабного наступления отрядов Сирийской свободной армии (ССА) на подконтрольный ИГИЛ Дейр эз-Зор. Тем не менее, как сообщил, Сирийский наблюдательный центр за соблюдением прав человека, бомбардировке с воздуха подвергся также ряд мирных кварталов города в районе зернохранилищ. Отмечается, что несколько гражданских лиц погибло, однако более точные данные пока формируются.

Силы «Исламского государства» не оставляют попыток захватить контролируемые правительственной армией САР районы административного центра. В минувшие сутки террористы провели несколько атак опорных пунктов САА на восточных и западных окраинах Дейр эз-Зора, однако все нападения были отражены, передал ливанский новостной центр AMN. Военнослужащие достаточно быстро оттеснили отряды ИГ назад, работая под прикрытием артиллерии и ракетных установок. Были ликвидированы военные пикапы террористов. О численных потерях в рядах террористической группировки пока не сообщалось.

Многие военные эксперты связывают активизировавшиеся атаки ИГИЛ в регионе с потоками боевиков, покидающих почти освобожденный армией Ирака Мосул и окруженную курдами с трех сторон Ракку. Отряды формирования стекаются к последнему крупному оплоту — Дейр эз-Зору. Однако в направлении провинции, богатой природными ресурсами, также движутся войска армии САР и вооруженной оппозиции. Каждая из сторон рассчитывает занять стратегически и экономически выгодный регион, и та из них, которой это удастся, получит колоссальное преимущество, уверены эксперты.

Террористы накануне устроили очередную массовую казнь мирных жителей, подозреваемых в шпионаже в пользу международной коалиции. Местный активист на своей странице в Facebook (@soundandpictur) сообщил о том, что в поселке Джазират Абу Шамс 13 гражданских лиц, в том числе дети, приговоренные к смерти так называемым шариатским судом «Исламского государства», были публично расстреляны боевиками.

Провинция Даръа

Отряды «свободной армии» и возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой» коалиции «Тахрир аш-Шам» накануне утром совершили нападение на опорные пункты подразделений САА и союзных Национальных сил обороны (NDF)****** недалеко от города Бусра Аль-Харир, находящегося на востоке от Даръа на границе с другой южной провинцией — Эс-Сувейдой. Командование ССА тем самым рассчитывало отвлечь внимание правительственных сил от своих отрядов на востоке соседнего региона, где радикалы продолжают планомерно терять позиции. Тем не менее армия САР отразила атаку, ликвидировав и ранив при этом несколько десятков исламистов. Об этом сообщил ливанский портал Al Masdar News.

Позже сразу на нескольких фронтах в южной части провинции отмечались перестрелки между сторонами конфликта. По информации SOHR, столкновения прошли на южной окраине Даръа — в районах Аль-Маншия и Даръа Аль-Балад, а также в окрестностях городов Сайда и Бусра, расположенных к востоку от административного центра. Данных о возможных потерях источник не предоставил. Базирующиеся в регионе антиправительственные группировки продолжают нарушать режим тишины, введенный в соответствии с меморандумом о создании зон безопасности. Боевики «Тахрир аш-Шам» и ССА по-прежнему ведут наступление на позиции САА, рассчитывая взять город Даръа.

Провинция Идлиб

Военный лагерь крупной оппозиционной группировки «Ахрар аш-Шам», расположенный в городе Таль Тукан в восточной части провинции Идлиб, в прошедшие сутки подвергся атаке террористов-смертников. Двое неизвестных боевиков проникли на территорию объекта, где базируются до 200 бойцов вооруженной оппозиции, и активизировали на себе «пояса шахидов», передал ливанский новостной центр AMN. В результате мощного взрыва погибли по меньшей мере 20 боевиков-оппозиционеров. До сих пор не было установлено, какое террористическое формирование организовало данный теракт. Представители командования «Ахрар аш-Шам», тем не менее, убеждены, что к взрыву причастны террористы ИГ, так как в провинции по-прежнему действуют несколько десятков спящих ячеек «Исламского государства».

Провинция Ракка

Демократические силы Сирии (SDF)**** за минувшие сутки успели несколько продвинуться в зачистке окрестностей Ракки от боевиков ИГИЛ. В первой половине дня курды, поддерживаемые западной коалицией во главе с Соединенными Штатами, действовали в восточных предместьях столицы провинции. По информации местного источника в сети Twitter (@melisaraimmo), в ходе длительных столкновений им все же удалось выбить отряды «Исламского государства» из населенных пунктов Хамрат Насир и Таль Асвад, после чего бойцы SDF продолжили атаковать и с жестокими боями вышли к деревне Хамрат Баласим, которая пока остается под контролем террористической группировки.

Ближе к вечеру основные боевые действия переместились в северо-западные окрестности Ракки. На этом направлении курдским отрядам также удалось достичь определенного успеха. Согласно информации Syrian Civil War Map, ими были захвачены поселки Таль Малла и Сальхабия Аль-Шаркия, затем демократические силы почти вплотную подошли к близлежащему населенному пункту Сальхабия Аль-Гарбия. Кроме того, в этом районе в ходе последовавшей затем инспекции бойцами SDF был обнаружен подземный туннель террористов, ведущий в Ракку.

Таким образом, антитеррористическая операция «Гнев Евфрата», которая стартовала еще осенью прошлого года, наконец близится к финальному этапу — штурму неофициальной столицы «исламского халифата». В преддверии данного заключительного этапа накануне утром в регион на позиции SDF прибыла очередная партия американской военной техники и вооружений, о чем сообщило агентство AMN.

Провинция Эс-Сувейда

Военные инструкторы РФ и представители российского Центра по примирению враждующих сторон накануне прибыли на позиции правительственной армии САР на востоке провинции Эс-Сувейда, передал Al Masdar News. Они будут консультировать сирийских военнослужащих, а также бойцов «Хезболлы» и NDF, которые выступают на стороне САА, в ходе масштабной операции в южной части республики. Напомним, главная цель кампании на этом направлении — зачистка территорий вдоль южной границы Сирии от боевиков оппозиционной «свободной армии», поддерживаемой Соединенными Штатами Америки. Кроме того, представители Центра по примирению в случае усугубления ситуации на южном фронте помогут предотвратить возможные конфликты с США. Напомним, армия САР заметно активизировалась на этом направлении, опасаясь военного вмешательства американских войск, базирующихся на севере Иордании.

Ирак

В западной части Мосула в минувшие сутки продолжались стычки между иракскими военными и террористами ИГИЛ. Остатки отрядов боевиков, которые почти полностью утратили контроль над городом, продолжают оказывать упорное сопротивление в ряде северо-западных кварталов и в районе Старого города. Как сообщал новостной центр Iraqi News, группа из 12 боевиков, пытавшихся добраться до позиций своих по-прежнему сопротивляющихся союзников, была полностью уничтожена вблизи Старого моста.

Иракский президент Фуад Масум, выступая на Всемирном экономическом форуме в Иордании, пообещал, что Мосул будет полностью зачищен от боевиков «Исламского государства» к концу текущего месяца. Он, кроме того, выразил надежду, что иностранные инвесторы окажут помощь в восстановлении города, который понес огромный ущерб в ходе интенсивных боевых действий, передал портал Muslim Press. Важно отметить, однако, что значительную роль в этом сыграли ВВС международной коалиции, которые ежедневно бомбили позиции террористов прямо в черте города.

«Исламское государство» продолжает понемногу терять позиции и к западу от Мосула, где находится небольшой анклав террористического формирования. За минувшие сутки бойцами проправительственного шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби», которые ведут операцию против ИГ на этом направлении, были освобождены несколько населенных пунктов, расположенных в окрестностях города Кайруван. Так, под их контроль перешли деревни Сарья Аль-Аусит, Аль-Нилия, Аль-Масбис и Сада Зубиа, сообщил военный источник на своем канале в Twitter (@sayed_ridha).

* Организация запрещена на территории РФ.