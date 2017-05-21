Патриарх Кирилл торжественно встретил мощи святого Николая Чудотворца в Москве

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Москва, 21 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл торжественно встретил в храме Христа Спасителя мощи святого Николая Чудотворца, доставленные в Россию из итальянского города Бари. Об этом сообщил ТАСС.

В торжественной церемонии приняли участие сотни представителей православного духовенства. Мощи были доставлены к зданию храма автобусом из аэропорта Внуково.

Святыню несли в руках четыре епископа. Храм Христа Спасителя был полностью заполнен верующими, многие из которых прибыли в столицу из других российских регионов. Попасть внутрь удалось не всем.

Накануне стало известно, что мощи Николая Чудотворца примет храм Христа Спасителя.