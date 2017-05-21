В закладки

Скопировать

Сирия, 21 мая. На южной окраине Дамаска вновь вспыхнуло противостояние между боевиками ИГ** и «Джебхат ан-Нусры»***. Сирийские войска отбили у ССА** район Аита на юге провинции Хомс недалеко от КПП «Ат-Танф». «Умеренная» оппозиция продолжает обстреливать западную окраину Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): оказалась под обстрелом со стороны боевиков-оппозиционеров в юго-западных предместьях Алеппо; нанесла авиаудары по позициям ИГИЛ* в окрестностях оккупированного города Укейрибат к востоку от Хамы.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло несколько десятков боевиков и колонну техники в результате авиаудара ВВС международной коалиции на западе иракской провинции Аль-Анбар.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): ведет тяжелые бои с отрядами ИГИЛ на южной окраине Дамаска.

Сирийская свободная армии (ССА): утратила контроль над районом Аита в Сирийской пустыне на юге провинции Хомс в результате наступления армии САР.

Международная коалиция: сбросила несколько бомб в густонаселенных районах населенного пункта Махкан к югу от города Аль-Маядин в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

На южной окраине Дамаска с новой силой вспыхнули столкновения между боевиками исламистского объединения «Тахрир аш-Шам» во главе с «Джебхат Фатх аш-Шам» и террористами «Исламского государства»* в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад недалеко от лагеря для беженцев Аль-Ярмук, сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Отряды ИГ занимают территории в этой части столицы еще с 2015-го года. Антиправительственные группировки оппозиционного блока, также намеревавшиеся закрепиться на юге города, ранее заняли часть позиций ИГИЛ. Недавно с базирующимися в этом районе радикалами велись переговоры об эвакуации в Идлиб. Тем не менее в конечном итоге этот процесс был сорван из-за регулярных стычек между отрядами вооруженной оппозиции и «Исламского государства».

Провинция Алеппо

Как сообщает информационный портал Step News Agency, отряды незаконных исламистских группировок провели массированный обстрел укрепленных районов Сирийской арабской армии (САА) на окраине населенного пункта Хадер, расположенного к юго-западу от Алеппо. В результате серии артиллерийских ударов получили повреждения несколько жилых домов, находящихся в близлежащих мирных кварталах. Информация о возможных погибших среди военнослужащих САА и гражданского населения в настоящий момент уточняется. Базирующиеся в западной части провинции исламисты, в том числе из крайне радикальной «Джебхат ан-Нусры», постоянно обстреливают не только позиции САА, но и гражданские объекты в окрестностях столицы провинции. Ранее сам город Алеппо также находился под контролем радикалов, однако все они были полностью выбиты оттуда к концу декабря прошлого года.

Провинция Хомс

Правительственные силы САР выбили отряды Сирийской свободной армии (ССА) из пустынного района Аита, расположенного на юге провинции Хомс. Таким образом, подразделения САА при поддержке союзных шиитских ополчений продолжают понемногу приближаться к пограничному переходу «Ат-Танф». Войска ведут наступление сразу с нескольких направлений: со стороны Эс-Сувейды, Дамаска и Хомса. Сирийские военные планируют выйти к КПП «Ат-Танаф», замкнув в кольцо обширную территорию в Сирийской пустыне, находящуюся под контролем боевиков-оппозиционеров, поддерживаемых США. САА значительно активизировалась на юге САР, опасаясь возможного военного вторжения американских войск, дислоцирующихся в соседней Иордании. Несколько дней назад ВВС международной коалиции нанесли авиаудар по военному конвою проправительственных сил у южной границы Сирии.

Командование формирования «Лива Имама Аль-Бакира», выступающего на стороне армии САР против террористических группировок, направило часть своих отрядов в район Пальмиры в качестве подкрепления для дальнейшего наступления на Дейр эз-Зор. Напомним, правительственные силы действуют на всех направлениях от освобожденного древнего города, в частности и к востоку от него. Части сирийской армии продолжают атаковать, понемногу приближаясь к оккупированному ИГ городу Ас-Сухна. Зачистка этого населенного пункта от боевиков ИГИЛ откроет войскам САА путь для наступления на Дейр эз-Зор.

Провинция Дейр эз-Зор

Авиация антитеррористической коалиции провела очередной боевой вылет в направлении южной части провинции Дейр эз-Зор. Ударам подверглись военные объекты «Исламского государства» в населенном пункте Махкан, расположенном к югу от города Аль-Маядин. По информации Местных координационных комитетов Сирии, в результате бомбардировки была ликвидирована военная автомашина террористов. Тем не менее несколько снарядов упали в густонаселенных кварталах поселения. Сведений о жертвах среди местного населения на данный момент не поступало. Напомним, сегодня днем ВВС западной коалиции провели операцию в городе Абу Кемаль, также находящемся на юге провинции. Однако в результате авиаудара погибли несколько мирных жителей. Важно отметить, что счет жертв бомбардировок ВВС коалиции в Ираке и Сирии уже идет на тысячи.

Провинция Хама

Правительственные ВВС интенсифицировали удары по укрепленным районам террористов «Исламского государства» в окрестностях города Укейрибат, расположенного в восточной части провинции Хама. Об этом сообщил информационный центр Aleppo Today TV. Тем не менее никаких сведений о результатах бомбардировки источник не приводит.

Напомним, военнослужащие сирийской армии ведут наступление на опорные пункты ИГИЛ со стороны горного хребта Аш-Шумария и месторождения газа Аш-Шаир на востоке соседней провинции Хомс с целью обезопасить стратегическую магистраль Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия – Хама, которая связывает ключевые позиции правительственной армии САР. Укейрибат считается крупнейшим форпостом ИГ в этом районе. Боевики за последние недели несколько раз атаковали 6локпосты САА вблизи так называемой «дороги жизни», однако все нападения были отбиты.

Ирак

ВВС стран антитеррористической коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки, после операции в Дейр эз-Зоре нанесли серию ударов по объектам «Исламского государства» на западе иракской провинции Аль-Анбар вблизи границы с САР. В ходе бомбардировки была полностью уничтожена военная колонна ИГ, следующая из Сирии, передает информационный портал Iraqi Day. Сообщается о десятках раненых и ликвидированных боевиках террористического формирования. В этом регионе пролегают важнейшие линии снабжения ИГИЛ, связывающие ключевые оплоты террористов в Ираке и САР.

* Организация запрещена на территории РФ.