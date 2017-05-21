Стало известно, откуда Пентагон берет средства на обучение боевиков в Сирии

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Вашингтон, 21 мая. Министерство обороны Соединенных Штатов Америки намеренно завышало сметы на закупку топлива. Такими данными поделились в воскресенье американские СМИ.

Согласно предварительной информации, с 2015 года Пентагон тратит финансовые излишки на обучение боевиков «умеренной» сирийской оппозиции (около 80 миллионов долларов в год), а также на поддержание спорной программы рецептурных препаратов (около 450 миллионов долларов в год).

Напомним, ранее стало известно о том, что американские военные изменили тактику борьбы с запрещенным в РФ «Исламским государством*».

* Организация запрещена на территории РФ.