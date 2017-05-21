Порошенко сбежал от разгневанных украинцев под крики «Позор!»

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Киев, 21 мая. Выступление президента Украины Петра Порошенко на территории мемориального заповедника «Быковнянские могилы» закончилось полным провалом.

Речь главы государства была приурочена ко Дню памяти жертв политических репрессий. Однако собравшиеся начали задавать Порошенко вопросы о коррупции, его доходах и бедственном положении украинцев.

В результате президент ушел под крики «Позор!», «Брехло!» и «В отставку!».

Ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете георгиевских лент.