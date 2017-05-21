Станция метро «Академическая» в Петербурге закрыта на вход

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Санкт-Петербург, 21 мая. Станция метро «Академическая» в Петербурге была временно закрыта на вход и выход. Об этом в воскресенье сообщили официальные представители петербургского метро.

Согласно предварительной информации, сотрудники правоохранительных органов проверяют подозрительный предмет.

Напомним, ранее стало известно о том, что станция петербургского метро «Адмиралтейская» была закрыта для пассажиров из-за обнаруженного бесхозного предмета.