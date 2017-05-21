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Политика
Медведев приехал в Стамбул на саммит ОЧЭС

Медведев приехал в Стамбул на саммит ОЧЭС

20:46  21 Мая 2017
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Медведев приехал в Стамбул на саммит ОЧЭС

Анкара, 21 мая. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл в Стамбул для участия в саммите стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Согласно предварительным данным, российский премьер-министр также планирует встретиться с президентом Молдавии Игорем Додоном и принять участие в церемонии открытия мемориальной доски убитому в 2016 году послу РФ Андрею Карлову. 

Напомним, ранее премьер России Дмитрий Медведев рассказал о росте доходов федерального бюджета.

#медведев
Алексей Громов
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