Медведев приехал в Стамбул на саммит ОЧЭС

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Анкара, 21 мая. Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев прибыл в Стамбул для участия в саммите стран-членов Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Согласно предварительным данным, российский премьер-министр также планирует встретиться с президентом Молдавии Игорем Додоном и принять участие в церемонии открытия мемориальной доски убитому в 2016 году послу РФ Андрею Карлову.

Напомним, ранее премьер России Дмитрий Медведев рассказал о росте доходов федерального бюджета.