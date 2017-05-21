Вашингтон хочет заставить Киев платить за военную помощь

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Вашингтон, 21 мая. Власти Соединенных Штатов Америки планируют сократить объем безвозмездной военной помощи Украине. Об этом сообщили американские СМИ.

Согласно данным издания The Wall Street Journal, в разработанном администрацией президента США проекте бюджета говорится о прекращении выделения субсидий по военным поставкам Вьетнаму, Колумбии, Ливану, Пакистану, Тунису, Украине и Филиппинам.

Напомним, ранее президент Филиппин Родриго Дутерте назвал главу Соединенных Штатов Дональда Трампа своим другом.