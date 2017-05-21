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Политика
Вашингтон хочет заставить Киев платить за военную помощь

Вашингтон хочет заставить Киев платить за военную помощь

20:31  21 Мая 2017
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Вашингтон хочет заставить Киев платить за военную помощь

Вашингтон, 21 мая. Власти Соединенных Штатов Америки планируют сократить объем безвозмездной военной помощи Украине. Об этом сообщили американские СМИ.

Согласно данным издания The Wall Street Journal, в разработанном администрацией президента США проекте бюджета говорится о прекращении выделения субсидий по военным поставкам Вьетнаму, Колумбии, Ливану, Пакистану, Тунису, Украине и Филиппинам.

Напомним, ранее президент Филиппин Родриго Дутерте назвал главу Соединенных Штатов Дональда Трампа своим другом.

#дональд трамп #сша #украина
Алексей Громов
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