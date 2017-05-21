Украина поставила в Ирак неисправные бронетранспортеры

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Киев, 21 мая. Украинская сторона предоставила Ираку партию неисправных бронетранспортеров БТР-4.

Речь идет о контракте на поставку 420 бронетранспортеров, который Багдад и Киев подписали в 2009 году. Однако Украина передала всего 88 машин, из которых удалось завести 56.

«33 из 56 запустили только с помощью передвижных мастерских технического обслуживания. Из 56 заведенных машин тронуться с места смогли лишь 34. На десяти БТР были неисправны стартеры» — передает украинское издание «Зеркало недели».

Напомним, ранее стало известно о поломке флагманского корабля Военно-морских сил Украины «Гетман Сагайдачный».