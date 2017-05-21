Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Украина
Украина поставила в Ирак неисправные бронетранспортеры

Украина поставила в Ирак неисправные бронетранспортеры

20:17  21 Мая 2017
394

Украина поставила в Ирак неисправные бронетранспортеры

Киев, 21 мая. Украинская сторона предоставила Ираку партию неисправных бронетранспортеров БТР-4.

Речь идет о контракте на поставку 420 бронетранспортеров, который Багдад и Киев подписали в 2009 году. Однако Украина передала всего 88 машин, из которых удалось завести 56.

«33 из 56 запустили только с помощью передвижных мастерских технического обслуживания. Из 56 заведенных машин тронуться с места смогли лишь 34. На десяти БТР были неисправны стартеры» — передает украинское издание «Зеркало недели».

Напомним, ранее стало известно о поломке флагманского корабля Военно-морских сил Украины «Гетман Сагайдачный».

#украина #ирак
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть