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Политика
Трамп и Назарбаев обсудили укрепление связей Вашингтона и Астаны

Трамп и Назарбаев обсудили укрепление связей Вашингтона и Астаны

19:53  21 Мая 2017
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Трамп и Назарбаев обсудили укрепление связей Вашингтона и Астаны

Астана, 21 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провел переговоры с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом проинформировали официальные представители администрации президента Казахстана.

В ходе диалога политики обсудили углубление связей в торгово-экономической, политической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменялись мнениями о текущей ситуации в мире.

Ранее стало известно о том, что президент США Дональд Трамп встретился с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом.

#трамп #назарбаев
Алексей Громов
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