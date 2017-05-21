ДНР сообщила об обстреле Донецкой фильтровальной станции со стороны ВСУ

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Донецк, 21 мая. Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел со стороны украинских военных. По словам представителя коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»», весь персонал в настоящее время находится в бомбоубежище.

Согласно приведенным данным, ДФС подверглась обстрелу примерно в 19.00. Как отметил сотрудник компании, персонал укрылся в бомбоубежище, поскольку были зафиксированы несколько попаданий по территории станции.

«Если обстрелы продолжатся, то будем вынуждены прекратить работу», — сказал он, передает Донецкое агентство новостей.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела позиций военных Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков погиб ополченец ДНР.