Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новороссия
ДНР сообщила об обстреле Донецкой фильтровальной станции со стороны ВСУ

ДНР сообщила об обстреле Донецкой фильтровальной станции со стороны ВСУ

19:53  21 Мая 2017
47

ДНР сообщила об обстреле Донецкой фильтровальной станции со стороны ВСУ

Донецк, 21 мая. Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел со стороны украинских военных. По словам представителя коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»», весь персонал в настоящее время находится в бомбоубежище.

Согласно приведенным данным, ДФС подверглась обстрелу примерно в 19.00. Как отметил сотрудник компании, персонал укрылся в бомбоубежище, поскольку были зафиксированы несколько попаданий по территории станции.

«Если обстрелы продолжатся, то будем вынуждены прекратить работу», — сказал он, передает Донецкое агентство новостей.

ДНР сообщила об обстреле Донецкой фильтровальной станции со стороны ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела позиций военных Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков погиб ополченец ДНР.

#днр #всу #донбасс #обстрел #донецк #донецкая фильтровальная станция
Тимур Румянцев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть