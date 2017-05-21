ДНР сообщила об обстреле Донецкой фильтровальной станции со стороны ВСУ
Донецк, 21 мая. Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел со стороны украинских военных. По словам представителя коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса»», весь персонал в настоящее время находится в бомбоубежище.
Согласно приведенным данным, ДФС подверглась обстрелу примерно в 19.00. Как отметил сотрудник компании, персонал укрылся в бомбоубежище, поскольку были зафиксированы несколько попаданий по территории станции.
«Если обстрелы продолжатся, то будем вынуждены прекратить работу», — сказал он, передает Донецкое агентство новостей.
Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрела позиций военных Донецкой народной республики со стороны украинских силовиков погиб ополченец ДНР.