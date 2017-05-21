Машина скорой помощи протаранила иномарку в Москве: есть пострадавшие
Москва, 21 мая. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в российской столице: автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с легковушкой. По словам источника в экстренных службах города, авария произошла на Новом Арбате.
Согласно приведенной информации, при столкновении два человека получили травмы — это пассажир иномарки и фельдшер скорой. Пострадавшие были доставлены в больницу.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники московской Госавтоинспекции.
Напомним, ранее сообщалось, что на автодороге в Пермском крае произошло опрокидывание рейсового автобуса. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы.