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Происшествия
Машина скорой помощи протаранила иномарку в Москве: есть пострадавшие

Машина скорой помощи протаранила иномарку в Москве: есть пострадавшие

19:42  21 Мая 2017
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Машина скорой помощи протаранила иномарку в Москве: есть пострадавшие

Москва, 21 мая. Серьезное дорожно-транспортное происшествие случилось в российской столице: автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с легковушкой. По словам источника в экстренных службах города, авария произошла на Новом Арбате.

Согласно приведенной информации, при столкновении два человека получили травмы — это пассажир иномарки и фельдшер скорой. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, на месте работают сотрудники московской Госавтоинспекции.

Напомним, ранее сообщалось, что на автодороге в Пермском крае произошло опрокидывание рейсового автобуса. В результате ДТП погиб один человек, еще двое получили травмы.

#москва
Тимур Румянцев
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