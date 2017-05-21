Песков о возможном визите Путина в Париж: Кремль своевременно сделает объявление
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Москва, 21 мая. Представитель Кремля Дмитрий Песков не стал подтверждать, либо опровергать сообщение газеты «Коммерсант» о предстоящем визите президента Российской Федерации Владимира Путина в Париж 29 мая.
Так, отвечая на вопрос о том, соответствует ли эта информация действительности, пресс-секретарь главы государства сказал: «Мы своевременно сделаем объявление».
Напомним, накануне Владимир Путин обсудил вопросы кибербезпасности и урегулирование конфликта в Сирийской республики с членами Совбеза.
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