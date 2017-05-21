Король Саудовской Аравии намерен ликвидировать ИГ

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Эр-Рияд, 21 мая. Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд намерен уничтожить запрещенную на территории Российской Федерации радикальную группировку «Исламское государство»*.

При этом политик считает, что «острием глобального терроризма» является Иран, который якобы «экспортирует исламский экстремизм» в другие страны мира.

Напомним, ранее стало известно о том, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции в отношении Ирана, который оказывает поддержку правительству Сирийской Арабской Республики.

* Организация запрещена на территории РФ.