Сборная России победила Финляндию в матче за третье место ЧМ по хоккею

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Кельн, 21 мая. Хоккеисты сборной России победили команду Финляндии со счетом 5:3. Матч прошел на стадионе «Ланксесс-Арена» в немецком Кельне.

Так, первый и третий голы забил нападающий Никита Гусев, второй — Владимир Ткачев, четвертый — защитник Богдан Киселевич, пятый — нападающий Никита Кучеров.

Матч за третье место сборной России и Финляндии на чемпионата мира по хоккею 2017 года собрал 16182 зрителей.

Напомним, накануне сборная Швеции убедительно обыграла команду Финляндии в рамках полуфинала чемпионата мира по хоккею в Кельне — 4:1. В полуфинале Россия уступила Канаде со счётом 2:4