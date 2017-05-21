Трамп обвинил Иран в подготовке террористов

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Эр-Рияд, 21 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Иран в поддержке терроризма.

«От Ливана до Ирака и Йемена Иран финансирует поставки оружия, тренирует террористов, боевиков и другие экстремистские группы, которые сеют разрушение и хаос по всему региону», — подчеркнул он.

Недовольство политика также вызвал тот факт, что Тегеран оказывает поддержку президенту Сирии Башару Асаду.

Напомним, ранее глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил Хасана Роухани с победой на президентских выборах в Иране.