Трамп обвинил Иран в подготовке террористов
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Эр-Рияд, 21 мая. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп обвинил Иран в поддержке терроризма.
«От Ливана до Ирака и Йемена Иран финансирует поставки оружия, тренирует террористов, боевиков и другие экстремистские группы, которые сеют разрушение и хаос по всему региону», — подчеркнул он.
Недовольство политика также вызвал тот факт, что Тегеран оказывает поддержку президенту Сирии Башару Асаду.
Напомним, ранее глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил Хасана Роухани с победой на президентских выборах в Иране.
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