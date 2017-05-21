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Украина
Бомж из Крыма командовал велогонкой Tour of Ukraine на Крещатике, пока не вмешалась полиция

Бомж из Крыма командовал велогонкой Tour of Ukraine на Крещатике, пока не вмешалась полиция

18:54  21 Мая 2017  /обновлено: 18:56  21 Мая 2017
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Бомж из Крыма командовал велогонкой Tour of Ukraine на Крещатике, пока не вмешалась полиция

Киев, 21 мая. В столице Украины  проходит многодневная велогонка – Tour of Ukraine, в которой участвуют команды 20 стран, включая Россию, Испанию, США, Узбекистан, Аргентину, Великобританию, Чехию, Польшу, Италию, Португалию, Казахстан, Белоруссию, Азербайджан, Австрию, Германию, Нидерланды, Латвию, Болгарию, Израиль и Молдавию.

Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) снял на видео забавный эпизод – один из бомжей, которых со времен Майдана осталось много на Крещатике, взялся руководить велогонщиками. 

Он встал на краю тротуара со свистком и указывал велосипедистам, куда и как им следует ехать. Некоторые гонщики действительно выполняли его указания, потому что решили, что подобный внешний вид  волонтеров это нормально для Украины.

После жалоб этих гонщиков на место прибыла полиция – тоже на велосипедах. Бомжу было велено прекратить сбивать с толку велосипедистов. Бомж униженно кланялся полицейским, пообещав больше не вмешиваться в ход велогонки. 

Заметив, что его снимают, бомж сам подошел к корреспонденту ФАН и немного рассказал про себя. Оказалось, его зовут Алексей, он приехал в Киев из Крыма три года назад. Ранее Алексей профессионально занимался спортом, но спортивная карьера в Киеве у Алексея не задалась. Причины Алексей пояснять отказался, но судя по тому, что он был пьян с самого утра, можно предположить, что проблема в алкоголизме.

Бомж из Крыма командовал велогонкой Tour of Ukraine на Крещатике, пока не вмешалась полиция

После разговора с корреспондентом ФАН Алексей улегся спать прямо на лавочке.

Накануне финального этапа все три первых места генеральной классификации занимают гонщики украинской команды «KOLSS Cycling Team», результаты финала пока не объявлены. 

#киев
Степан Коцаба специально для ФАН Киев
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