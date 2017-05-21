Разведку КНДР обвинили в кибератаках по всему миру

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Сеул, 21 мая. Северная Корея оказалась напрямую замешана в массовых кибератаках. Как заявляют источники агентства Reuters на Корейском полуострове, хакерские атаки против других государств проводит подразделение 180, которое входит в разведывательные ведомства КНДР.

Так, издание приводит заявление бывшего профессора информатики, перебежчика из Северной Кореи Ким Хен Квана, который сейчас живет в Южной Корее. По его словам, подразделение 180 занимается проведением хакерских атак на финансовые учреждения и кражу денег с банковских счетов.

Ким подчеркнул, что северокорейские хакеры в целях конспирации якобы отправляются в другие азиатские страны и проводят нападения с их территории, например, с китайских IP-адресов.

В правительстве Южной Кореи также говорят об имеющихся доказательствах киберопераций, якобы проводимых Пхеньяном. Так, вице-министр иностранных дел Южной Кореи Ан Чун-Ги отметил в комментарии Reuters, что КНДР осуществляет киберпреступления через третьи страны, чтобы скрыть происхождение нападения и использовать их инфраструктуру информационно-коммуникационных технологий.

Напомним, как говорится в докладе Китайского национального центра интернет-безопасности, на территории Китая в 2016 году было создано порядка 2 млн вредоносных программ.