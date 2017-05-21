Сирия: Хомс полностью очистили от террористов

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Хомс, 21 мая. Сирийский город Хомс полностью освободили от террористов, последняя колонна с радикалами выдвинулась в сторону Джераблуса.

Последняя колонна вышла из квартала Аль-Ваэр, остались только мирные жители, которые не хотели оставлять свои дома. Вскоре в квартал прибудут специалисты по разминированию, которые и примут решение, можно ли журналистам увидеть очищенный от боевиков квартал.

Отметим, что всего из сирийского Хомса за все это время вышло свыше 2,5 тысячи человек, в том числе 700 боевиков.

Как ранее передавали корреспонденты Федерального агентства новостей с места событий, последняя колонна с радикалами и их родственниками должна покинуть квартал Аль-Ваэр в сирийском Хомсе в ближайшее время.